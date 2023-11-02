ЦАХАЛ несет серьезные потери в Газе

Появились первые доказательства, подтверждающие серьёзные потери ЦАХАЛ после начала штурмовой операции в секторе Газа. Несмотря на военную цензуру, в соцсети попало видео, снятое, предположительно, у одного из госпиталей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео колонна эвакуационных бронемашин доставляет в больницу раненых и погибших солдат. Судить о реальных потерях израильской стороны позволяют опубликованные этой ночью действия ХАМАС.

На ролике видно, насколько эффективно боевики пользуются системой тоннелей и появляются буквально из-под земли, обстреливая бронетехнику из гранатомётов. После (так же спокойно) уходят в укрытие.