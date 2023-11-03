Самолет рухнул в болото с аллигаторами

Раненый пилот самолета, потерпевшего крушение во Флориде, провел 8 часов в болоте с аллигаторами и питонами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После падения он выбрался на крыло судна, где стал ждать помощи - передвигаться самостоятельно из-за открытого перелома ноги летчик не мог, и к тому же, это было опасно.

Чтобы остановить кровотечение, ему пришлось самостоятельно наложить себе жгут. Ночной кошмар закончился счастливым спасением - этим утром за пострадавшим прилетел вертолет.

С помощью троса его подняли на борт. К тому моменту самолет почти полностью погрузился под воду. Летчика доставили больницу.