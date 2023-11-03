https://news.day.az/world/1611518.html Самолет рухнул в болото с аллигаторами - пилот чудом выжил - ВИДЕО
Самолет рухнул в болото с аллигаторами - пилот чудом выжил - ВИДЕО
Раненый пилот самолета, потерпевшего крушение во Флориде, провел 8 часов в болоте с аллигаторами и питонами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
После падения он выбрался на крыло судна, где стал ждать помощи - передвигаться самостоятельно из-за открытого перелома ноги летчик не мог, и к тому же, это было опасно.
Чтобы остановить кровотечение, ему пришлось самостоятельно наложить себе жгут. Ночной кошмар закончился счастливым спасением - этим утром за пострадавшим прилетел вертолет.
С помощью троса его подняли на борт. К тому моменту самолет почти полностью погрузился под воду. Летчика доставили больницу.
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