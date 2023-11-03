Жители Франции и Британии готовятся к удару шторма

Жители прибрежных регионов Британии и Франции готовятся к удару мощного шторма "Киаран". Ураган, который уже буквально смыл Ирландию, сейчас несется в сторону Нормандии, а также британских островов со скоростью почти 50 метров в секунду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Там объявлен наивысший - красный уровень тревоги. На британский остров Корнуэлл уже обрушились гигантские волны, и они в считанные секунды затопили прибрежные трассы.

Схожая ситуация и во французской провинции Бретань - там приостановлена работа аэропорта, перекрыта часть дорог, нарушено движение поездов и приостановлено паромное сообщение.