В Армении нашли способ обойти Римский статут

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Акоп Аршакян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран", - заявил он.