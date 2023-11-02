В США готовятся к кибератакам со стороны Ирана

США готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок и считают, что хакеры могут атаковать системы поддерживающих Израиль стран. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американские власти и источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседников издания, кибератаки могут затронуть не только Израиль, но и США, а также другие страны, поддерживающие еврейское государство. Хакеры, как пишет газета, могут попытаться "нанести вред критически важным системам", например водоснабжения или электроснабжения. Также злоумышленники могут распространять дезинформацию, пользуясь при этом прокси-серверами, чтобы их невозможно было отследить.

"Кибернетические атаки на американские интересы и критически важную инфраструктуру, которые мы уже наблюдаем со стороны Ирана и негосударственных субъектов, могут усугубиться в случае эскалации конфликта", - приводит издание слова главы ФБР Кристофера Рея, который 31 октября выступал на слушаниях в Конгрессе.

Газета пишет, что федеральные ведомства США пока не получали разведданных о том, что Иран может планировать атаку на американскую инфраструктуру. Тем не менее они готовятся к возможным атакам и надеются, что смогут противостоять угрозам "на нескольких фронтах". Сотрудник министерства внутренней безопасности (МВБ), который беседовал с журналистами на условиях анонимности, сообщил, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль его ведомство, ФБР и другие службы провели совещание "с участием почти 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов". На мероприятии обсуждались возможные физические или киберугрозы, связанные с конфликтом. Представитель министерства конкретно об этих угрозах ничего не сказал, но отметил, что МВБ "активно следит" за ситуацией в Израиле на предмет угроз для США.

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, действующее в структуре МВБ, в свою очередь, после нападения радикалов на Израиль стало пристальнее отслеживать возможные кибератаки. Исполнительный помощник директора ведомства Эрик Гольдштейн сообщил изданию, что специалисты "находятся в постоянной координации с израильскими партнерами с момента ужасающих террористических атак". По словам представителя структуры, ведомство обновляет систему предупреждения "для усиления защиты от иранских кибератак".