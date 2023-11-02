https://news.day.az/world/1611566.html Хакан Фидан встретился с Дмитрием Кулебой
Хакан Фидан встретился с Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Берлине с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.
Отмечено, что встреча прошла в рамках конференции министров иностранных дел "Расширение и реформы ЕС".
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