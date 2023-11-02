Хакан Фидан встретился с Дмитрием Кулебой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Берлине с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

Отмечено, что встреча прошла в рамках конференции министров иностранных дел "Расширение и реформы ЕС".