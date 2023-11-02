Армения демонстративно разрушает союзнические связи с Россией.

Как передает Day.Az, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Вызывает сожаление, что нынешнее руководство Армении целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно сами же они называли важнейшим фактором стабильности и процветания страны", - сказала она.

М.Захарова также отметила, что в СМИ Армении наблюдается сильная агрессия в отношении России: "Контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны".