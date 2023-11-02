Попытка госпереворота в Армении

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении задержала террористическую группировку, которая планировала захват государственных зданий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что задержанные готовились совершить взрыв или иное общественно опасное деяние. Кроме того, они планировали захватить и удерживать какое-либо государственное здание. Их целью "было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти".