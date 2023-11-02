Глава МИД Японии едет в Израиль и Палестину

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава совершит визит в Израиль, Палестину и Иорданию.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Японии.

Отмечено, что визит министра иностранных дел Камикавы состоится 2-5 ноября.

В рамках визита она встретится с высокопоставленными официальными лицами этих стран и обменяется мнениями с ними по ситуации вокруг сектора Газа.

В публикации министерства в "Х" говорится, что на встрече в Рамалле японский министр выразит своему коллеге непоколебимую поддержку Японии Палестине, включая сектор Газа.