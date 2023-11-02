Армия Израиля атаковала боевиков в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по вооруженному отряду в Ливане, пытавшемуся запустить ракеты по территории еврейского государства. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ведомства, предполагаемые террористы предприняли попытку выпустить ракеты по району Ливне на севере Израиля. ЦАХАЛ произвел ответную атаку.

"Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по отряду, зафиксировав попадание. Помимо этого, [израильские] солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам противотанковых ракет в Ливане", - говорится в сообщении пресс-службы.

В армейском ведомстве также рассказали, что боевики ударили противотанковыми ракетами в районе Манары на север Израиля. Данных о пострадавших у пресс-службы нет.