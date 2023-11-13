В Швеции изучат вопрос развития атомной энергетики в стране

Правительство Швеции назначило комиссию по изучению развития атомной энергетики - "Новая атомная энергия - следующий шаг". Необходимость увеличения производства электроэнергии на АЭС связана с "зеленым переходом", поставленная задача - обеспечение к 2040 году страны неископаемой энергией на 100% с целью электрификации всего транспорта и полного отказа от ископаемых видов топлива, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство делает следующий шаг на пути к лучшим предпосылкам для развития и эксплуатации новой атомной энергетики. Мы должны сделать более эффективными наши регламенты и ведомства в свете будущих заявок о строительстве новых реакторов, где речь идет как о конвенциональных реакторах, так и малых модульных. Это касается как традиционных, так и новых технологий", - заявила по этому поводу министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари.

Как пояснила на пресс-конференции министр энергетики, бизнеса и промышленности, заместитель премьера и председатель Христианско-демократической партии Эбба Буш, правительство хотело бы продвигать ядерную энергетику и ускорить процесс получения разрешений.

"Нам необходимо устранять препятствия, облегчать и продвигать новое строительство атомной энергетики", - сказала она.