Армия Израиля сообщила о нахождении на территории города Газа

Израильские военные находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности", - сообщил он.

Начальник Генштаба армии Израиля допустил, что при необходимости на территорию сектора Газа будет допущено топливо для местных больниц.