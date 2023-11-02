https://news.day.az/world/1611649.html Заманчивое предложение от Ирана странам ШОС
Заманчивое предложение от Ирана странам ШОС
Советник верховного лидера Исламской республики Иран Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пакт о ненападении.
Как передает Day.Az со ссылкой на İRNA, советник Хаменеи предложил заключить пакт странам-членам ШОС Индии, Казахстану, Китаю, Кыргызстану, Пакистану, России, Таджикистану и Узбекистану.
"Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", - заявил Сафави.
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