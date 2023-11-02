Армия вошла на территорию города Газа

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные уже на протяжении нескольких дней действуют на территории города Газа и окружают населенный пункт с разных направлений, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы продвинулись к еще одному важному этапу войны... Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в Газе, окружают его с нескольких направлений и углубляют (наземные маневры), и добиваются успехов", - отметил представитель ЦАХАЛ в ходе пресс-конференции.

Халеви добавил, что в операции в секторе Газа используется менее половины численности ВВС страны, и военные готовы задействовать авиацию на других фронтах в случае, если возникнет такая необходимость.