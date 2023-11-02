Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе

Пожарные и медицинские бригады не могут добраться до погибших в результате удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает журналист Мохаммед Бельбесси.

Это связано с тем, что разрушения очень сильные. Добраться до этого места в настоящее время практически невозможно.

По словам Бельбесси, израильская армия в ходе атаки на Аль-Бурейдж использовала тонны взрывчатки, что привело к разрушению более 30 домов.

"Район сравняли с землей, огромное количество погибших находятся под завалами", - отметил журналист.

Тех пострадавших, которых удалось найти, продолжают доставлять в больницу.