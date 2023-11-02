https://news.day.az/world/1611659.html Украина и Турция обсудили экспорт зерна на мировые рынки
Украина и Турция обсудили экспорт зерна на мировые рынки
Главы МИД Украины и Турции обсудили экспорт украинского зерна на мировые рынки.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter), передает Day.Az.
Кулеба встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.
"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе", - добавил Кулеба.
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