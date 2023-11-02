Украина и Турция обсудили экспорт зерна на мировые рынки

Главы МИД Украины и Турции обсудили экспорт украинского зерна на мировые рынки.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter), передает Day.Az.

Кулеба встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе", - добавил Кулеба.