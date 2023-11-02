Что если помощь Израилю одобрят без помощи Украине?

Президент США Джо Байден использует право вето, если конгресс США одобрит проект закона о помощи Израилю без включения пункта о поддержке Украины, заявил в четверг, 2 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это", - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, американский лидер твердо уверен, что все направленные на рассмотрение конгресса дополнительные запросы связаны с критически важными нуждами в сфере безопасности. Исходя из этих соображений, Байден настаивает, чтобы все они были приняты к действию одновременно.