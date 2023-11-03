ЦАХАЛ сообщил о сбитии ракеты, запущенной по Израилю с территории Ливана

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили ракету "земля-воздух", запущенную с территории Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Армия обороны Израиля сбила ракету класса "земля-воздух", которая была запущена с территории Ливана по танку ЦАХАЛ в пятницу утром. В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля нанесли удары по стартовой площадке, а также по отряду, осуществившему пуск", - сообщили в издании.

До этого военнослужащие армии Израиля нанесли удары по шиитской организации "Хезболла", располагающейся в Ливане, в ответ на обстрел с территории страны.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи", одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.