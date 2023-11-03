https://news.day.az/world/1611693.html Сколько журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта?
Сколько журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта?
По меньшей мере 36 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Комитет защиты журналистов.
"По состоянию на 2 ноября наши предварительные оценки показывают, что по меньшей мере 36 журналистов попали в список более чем 10 тыс. погибших людей с начала конфликта 7 октября", - отмечается в сообщении.
Как уточняет организация, журналисты сталкиваются с особенно высоким риском, освещая конфликт "под разрушительными авиаударами Израиля, в условиях нарушения связи и перебоев в подачи электроэнергии".
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