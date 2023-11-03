Сколько журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта?

По меньшей мере 36 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 2 ноября наши предварительные оценки показывают, что по меньшей мере 36 журналистов попали в список более чем 10 тыс. погибших людей с начала конфликта 7 октября", - отмечается в сообщении.

Как уточняет организация, журналисты сталкиваются с особенно высоким риском, освещая конфликт "под разрушительными авиаударами Израиля, в условиях нарушения связи и перебоев в подачи электроэнергии".