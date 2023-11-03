Токаев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом Токаев заявил во вступительной речи на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
"Рад приветствовать вас в Казахстане, который является родным очагом тюркских народов! Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики", - сказал он.
По его словам, многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений.
"Благодаря выдающимся личностям, сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире", - подчеркнул Токаев.
Кроме этого, он также поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
"Выражаю особую благодарность действующему председателю организации, Президенту Узбекистана уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран", - добавил Токаев.
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