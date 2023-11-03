Уверен, что на следующем саммите ОТГ мы увидим Северный Кипр в качестве наблюдателя.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

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