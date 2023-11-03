Мирзоян надеется, что граница с Турцией будет открыта в ближайшее время

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в ближайшее время граница с Турцией будет открыта для специальной группы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе обсуждения бюджета.

"В ближайшее время мы ожидаем хороших новостей относительно открытия армяно-турецкой границы для особой группы - граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта", - добавил Мирзоян.