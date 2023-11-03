https://news.day.az/world/1611757.html Мирзоян надеется, что граница с Турцией будет открыта в ближайшее время
Мирзоян надеется, что граница с Турцией будет открыта в ближайшее время
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в ближайшее время граница с Турцией будет открыта для специальной группы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе обсуждения бюджета.
"В ближайшее время мы ожидаем хороших новостей относительно открытия армяно-турецкой границы для особой группы - граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта", - добавил Мирзоян.
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