https://news.day.az/world/1611761.html Израильская армия ликвидировала командира батальона ХАМАС
Израильская армия ликвидировала командира батальона ХАМАС
Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа командира батальона ХАМАС "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Истребители ЦАХАЛа, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы.
"В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа", - добавили израильские военные.
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