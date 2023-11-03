Израильская армия ликвидировала командира батальона ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа командира батальона ХАМАС "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители ЦАХАЛа, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы.

"В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа", - добавили израильские военные.