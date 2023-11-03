Шторм "Киаран" приобрел масштаб катастрофы

Западная Европа терпит стихийное бедствие. Шторм "Киаран", охвативший сразу несколько стран, приобрел масштаб катастрофы. По последним данным, погибли 7 человек, в том числе пятилетний ребенок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мощный ураган и проливные ливни пронеслись по территории Франции, Испании, Бельгии и Нидерландов.

Первыми приняли на себя удар западные острова Великобритании, на прибрежные районы обрушились десятиметровые волны, размыв дороги и железнодорожные пути.