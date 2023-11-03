ХАМАС готов к обмену по принципу «всех на всех»

ХАМАС готов освободить всех удерживаемых заложников по принципу "полного компромисса" ("все за всех").

Как сообщает Day.Az, об этом американскому телеканалу NBC News сказал член Политбюро ХАМАС Гази Хамад.

"Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, чтобы отпустить всех заложников", - сказал Гази Хамад.

Отметим, согласно опубликованному в июле докладу ООН, Израиль удерживает в заложниках 5000 палестинцев, в том числе, 160 детей. Согласно отчету, 1100 из них были задержаны без суда и следствия.