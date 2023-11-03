Блинкен встретился с Нетаньяху в Тель-Авиве

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Haaretz.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Тель-Авиве спустя примерно два часа, как последний приземлился в Израиле", - пишет издание.