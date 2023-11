Блинкен предложит ввести гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль предложит ввести в секторе Газа гуманитарную паузу на 12 часов с возможностью продления в обмен на освобождение большинства иностранных заложников. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на палестинские источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Блинкен также потребует от израильской стороны предоставить разрешение на передвижение транспортных средств Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Международного комитета Красного Креста. Кроме того, госсекретарь США предложит Израилю направить в Газу 50 тыс. литров топлива и увеличить число грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в Газу, до 200 в день, утверждают собеседники канала.

2 ноября Блинкен отправился в турне, в рамках которого он посетит Израиль, а также Индию, Иорданию, Республику Корея и Японию. Американские газеты, в том числе The New York Times и The Washington Post, сообщили, что госсекретарь США в ходе визита в Израиль призовет власти страны объявить "гуманитарные паузы". По словам собеседников журналистов в американской администрации, такие паузы нужны для "облегчения поставок помощи и освобождения заложников".