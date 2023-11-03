Армия США получила микроволновое оружие

Армия США получила первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave (HPM) от компании Epirus. Система станет частью комплекса Indirect Fire Protection Capability (IFPC), предназначенного для борьбы с дронами и ракетами, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработка прошла первичные государственные испытания и продемонстрировала способность поражать рои дронов. Отмечается, что дальнейшие испытания прототипа в армии позволят выработать тактику и методы оперативного использования микроволнового оружия.

Система IFPC-HPM основана на разработанном Epirus комплексе Leonidas. В компании утверждают, что система может поражать цели с "почти мгновенным эффектом" и без перегрева. Также микроволновое оружие не требует перезарядки.

Помимо микроволнового оружия, в состав комплекса IFPC войдет оружие для кинетического перехвата и лазер. Система сможет обеспечивать защиту стационарных объектов от мин, крылатых ракет, дронов и артиллерийских снарядов.