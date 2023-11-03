Рост цен в Турции замедлился

В Турции впервые за четыре месяца замедлилась инфляция. В октябре потребительские цены выросли на 61,4 процента, что ниже ожиданий рынка. Об этом говорится в исследовании статистического института Турции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Месяцем ранее потребительские цены росли на 61,5 процента в годовом выражении. В октябре эксперты прогнозировали их увеличение до 62,1 процента.

Рост цен на продукты питания в начале четвертого квартала снизился с 75,2 до 72 процентов. Значительно уменьшился рост цен на ЖКХ - с 42,3 до 26 процентов. При этом в ряде сегментов цены продолжают расти. Больше всего в октябре в Турции подорожали транспортные услуги и медицинское лечение.