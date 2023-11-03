https://news.day.az/world/1611860.html Армия Израиля сообщила о разрушении туннелей ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о разрушении туннелей ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные обнаружили шахты туннелей радикального движения ХАМАС в ходе рейдов на территории сектора Газа, начинили их взрывчаткой и разрушили. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сухопутные подразделения при поддержке саперного батальона и бронетанкового корпуса обнаружили и нейтрализовали террористические туннели ХАМАС в ходе специальных рейдов внутри сектора Газа", - говорится в заявлении. "Военные обнаружили шахты [туннелей], начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели", - добавили в пресс-службе.
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