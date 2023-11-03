Во Франции констатировали беспрецедентный всплеск антисемитизма

Власти Франции констатируют беспрецедентный всплеск антисемитизма в стране в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель правительства, министр-делегат Оливье Веран в эфире телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАССпередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С началом нынешнего конфликта на Ближнем Востоке во Франции наблюдается всплеск антисемитизма, который страна не знала многие десятилетия", - отметил Веран. По его словам, зафиксированы случаи, когда люди "более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси" на фоне антисемитских проявлений.

Ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что с 7 октября, когда началась нынешняя фаза конфликта на Ближнем Востоке, во Франции зафиксировали более 850 актов антисемитизма, за которые задержали более 400 человек. Большинство этих актов, отметил министр, совершали в отношении частных лиц. По его мнению, это "демонстрирует ожесточенность антисемитизма как во Франции, так и во всех западных обществах".

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.