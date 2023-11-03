Армия Израиля приведена в состояние высокой боеготовности на границе с Ливаном

Израильские войска, дислоцированные на севере страны, приведены в состояние высокой боевой готовности. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, командование приняло данное решение из-за угроз со стороны Ливана. Хагари подчеркнул, что военнослужащие страны готовы решительно ответить на любую атаку с территории соседнего государства.

"Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере и сохраняем максимальную бдительность для реагирования на любой инцидент сегодня или в последующие дни", - указал представитель ЦАХАЛ.

Он добавил, что израильские солдаты готовы к любой ситуации. Речь идет о возможных сценариях развития событий сразу на всех фронтах, уточнил Хагари.