В ЕС признали неспособность повлиять на палестино-израильский конфликт

Европейский союз (ЕС), призвавший созвать международную конференцию по деэскалации палестино-израильского конфликта, в реальности не способен повлиять на ситуацию.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Давайте будем реалистами: у США есть влияние, как и у некоторых стран Персидского залива, а у нас - нет", - заявил собеседник издания, добавив, что стремление европейского сообщества поучаствовать в разрешении конфликта вызвано "классическим высокомерием ЕС".