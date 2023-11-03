Шольц проведет переговоры со Столтенбергом

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит 9 ноября в Берлине вопросы политики безопасности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил на брифинге журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В четверг канцлер примет генсека НАТО Йенса Столтенберга", - сказал он, отметив, что в центре внимания будут находиться актуальные темы внешней политики и политики безопасности. Перед переговорами запланированы короткие заявления для прессы.

Столтенберг после встречи с Шольцем примет участие в конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, которая организуется впервые МИД Германии.