https://news.day.az/world/1611901.html Словакия заполнила газохранилища на 92%
Словакия заполнила газохранилища на 92%
Газохранилища Словакии заполнены до рекордного уровня, республика полностью готова к предстоящей зиме. Об этом заявил журналистам генеральный директор находящейся в собственности государства компании "Словацкая газовая промышленность" Мирослав Кулла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В данный момент [газохранилища] заполнены на рекордный в истории уровень. Мы [Словакия] очень хорошо готовы к зиме. Мы не ожидаем серьезных проблем [со снабжением газом потребителей республики] в течение предстоящей зимы", - сказал Кулла.
По данным компании, словацкие газохранилища заполнены примерно на 92%.
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