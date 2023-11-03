Словакия заполнила газохранилища на 92%

Газохранилища Словакии заполнены до рекордного уровня, республика полностью готова к предстоящей зиме. Об этом заявил журналистам генеральный директор находящейся в собственности государства компании "Словацкая газовая промышленность" Мирослав Кулла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент [газохранилища] заполнены на рекордный в истории уровень. Мы [Словакия] очень хорошо готовы к зиме. Мы не ожидаем серьезных проблем [со снабжением газом потребителей республики] в течение предстоящей зимы", - сказал Кулла.

По данным компании, словацкие газохранилища заполнены примерно на 92%.