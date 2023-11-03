Брокеры начали ограничивать маржинальную торговлю бумагами США

Брокеры начали вводить ограничения маржинальных позиций по иностранным бумагам, залистингованным на СПБ бирже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, брокер БКС поднял ставку риска по бумагам США до 100%, говорится в клиентском уведомлении брокера. "Ставка риска по бумагам США поднята до 100%. При получении маржин-колла пополните счет долларами", - следует из сообщения.

В "Цифра брокере" сообщили, что временно продолжат принимать в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам иностранные ценные бумаги, торгуемые на СПБ бирже. При этом в течение торговой сессии 7 ноября иностранные бумаги, торгуемые на СПБ бирже, будут исключены из перечня ликвидных ценных бумаг, принимаемых брокером в обеспечение.

"Убедительно просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них такого обеспечения в самое ближайшее время пополнить ваш счет или сократить ваши позиции в других активах для сокращения ваших обязательств перед брокером по маржинальным сделкам", - прокомментировали в "Цифра брокере". При недостатке обеспечения брокер может принудительно сократить обязательства клиентов.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. При этом позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения отдельные операции с СПБ биржей продлили до 31 января. СПБ биржа на этом фоне приостановила торги иностранными акциями до 6 ноября.