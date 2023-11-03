Офис Agence France-Presse в Газе попал под обстрел

Офис Agence France-Presse (AFP) в секторе Газа в четверг попал под обстрел

"Офису AFP в секторе Газа на территории, которую безжалостно обстреливает армия Израиля, вчера был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении агентства в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что никто из сотрудников не находился в офисе во время удара. Все они эвакуировались на юг сектора Газа 13 октября.

"AFP решительно осуждает этот удар по своему офису в городе Газа, - заявило руководство агентства. - Местоположение офиса всем известно, и о нем напоминали несколько раз в последние дни именно для того, чтобы предотвратить подобную атаку".