Израильская армия нейтрализовала 10 высокопоставленных командиров ХАМАС в Газе

С начала военной операции Израиля в секторе Газа уничтожили 10 высокопоставленных командиров вооруженных формирований ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По его словам, нейтрализованные командиры участвовали в планировании нападения 7 октября на территорию Израиля и осуществляли эти планы вместе со своими подразделениями.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.