Глава Дагестана заявил о новых попытках вывести людей на улицы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в соцсетях продолжаются попытки вывести жителей республики на улицы и устроить провокации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что "враги пытаются раскачивать ситуацию в республике, ухватившись за ошибки молодежи". Он призвал жителей региона не повторять ошибки тех, кто был в аэропорту.

До этого Меликов прокомментировал одну из фотографий, сделанную во время беспорядков в аэропорте Махачкалы, вопросом "зачем в турбине искать еврея".

Глава Дагестана подчеркнул, что из-за подобных изображенному на фото "проходимцев" весь мир "над нами смеется".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с "воздействием извне".