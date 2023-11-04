В Израиле предположили, где спрятан командный центр ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС, по данным израильской разведки, расположен под центральной больницей сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.

Он подчеркнул, что израильская разведка и признания захваченных террористов показывают, что командный центр спрятан под больницей Газы.

Герцог подчеркнул, что из-за подобной тактики жертвами становятся гражданские лица. Он также выразил сомнения в достоверности информации о гуманитарных сложностях в секторе Газа, ведь многие данные невозможно проверить.