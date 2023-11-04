Страдания палестинцев закончатся после уничтожения ХАМАС
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев прекратятся только после уничтожения движения ХАМАС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в колонке для газеты The New York Times.
"Несмотря на то, что ХАМАС запускает сотни ракет по нашим городам и наши солдаты погибают в бою, мы прилагаем усилия, чтобы заранее предупредить мирных жителей [сектора Газа] с помощью листовок и телефонных звонков, вывести их из основных зон боевых действий и обеспечить гуманитарную помощью через границу Газы с Египтом", - написал он .
Он добавил, что прибывают сотни грузовиков с гуманитарной помощью, с каждым днем ожидается еще больше. "Но любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС. Любой, кто пытается связать нам руки, намеренно или нет подрывает не только оборону Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти", - утверждает Герцог.
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