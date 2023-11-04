Мощное землетрясение в Непале

По меньшей мере 24 человека погибли в результате произошедшего землетрясения в Непале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал India Today.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника передает, что еще десятки человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, в столице Индии, Нью-Дели, тряслись здания.

Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.