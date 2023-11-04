ЦАХАЛ захватил опорный пункт ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, солдаты бригады "Гивати" установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров террористической организации.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что все обнаруженные данные могут иметь значение для успеха израильской стороны в боевых действиях против ХАМАС.