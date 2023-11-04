В результате страшного землетрясения в Непале погибли 140 человек

Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 140 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные власти.

Сообщается, что число пострадавших превысило 100 человек. Отсутствие связи с некоторыми населенными пунктами не позволяет вести точную статистику.