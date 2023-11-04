https://news.day.az/world/1611976.html В результате страшного землетрясения в Непале погибли 140 человек
В результате страшного землетрясения в Непале погибли 140 человек
Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 140 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные власти.
Сообщается, что число пострадавших превысило 100 человек. Отсутствие связи с некоторыми населенными пунктами не позволяет вести точную статистику.
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