Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС обстреляло ракетами Тель-Авив в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что бригады "Аль-Кассам" произвели ракетный залп по Тель-Авиву "в ответ на резню, устроенную сионистами в отношении гражданского населения".