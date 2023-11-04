https://news.day.az/world/1611986.html Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива
Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива
Боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС обстреляло ракетами Тель-Авив в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что бригады "Аль-Кассам" произвели ракетный залп по Тель-Авиву "в ответ на резню, устроенную сионистами в отношении гражданского населения".
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