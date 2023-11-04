США сокращают помощь Украине из-за нехватки средств

Соединенные Штаты снизили объемы военной помощи Украине в связи с исчерпанием выделенных на эти цели конгрессом средств, заявила в пятницу, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", - сообщила она.

Жан-Пьер также отметила, что конгрессменам следует как можно скорее одобрить заявку президента страны о выделении дополнительных $60 млрд. По ее словам, это продемонстрирует решимость Америки поддерживать Украину и дальше.