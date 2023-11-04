С Трампа сняли судебный запрет на высказывания

Федеральный апелляционный суд США временно снял с экс-президента Дональда Трампа запрет публично высказываться против участников судебного процесса по его делу. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение апелляционного суда округа Колумбия приостанавливает действие постановления о неразглашении информации, чтобы дать судьям время рассмотреть просьбу Трампа о более длительной приостановке ограничений, пока рассматриваются его апелляции", - заявили в суде.

В инстанции подчеркнули, что это еще не окончательное решение по апелляции Трампа, суду еще предстоит вынести решение по существу. Адвокат экс-президента США не стал комментировать ситуацию журналистам.

Судебный запрет на разглашение информации лишал Трампа возможности высказываться против сотрудников суда, прокуроров и свидетелей по делу. При этом политику разрешалось заявлять о своей невиновности и политической ангажированности судебного процесса.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе, по попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, выборам 2020 года и незаконному хранению документов. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.