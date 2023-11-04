ЦАХАЛ нанес серию разрушительных ударов в секторе Газа

Израильская армия нанесла серию ударов в секторе Газа. Самый мощный пришелся по школе, расположенной на севере анклава - она служила приютом для палестинских беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В момент атаки там находились несколько тысяч мирных жителей. Погибло от 20 до 30 человек, также десятки ранены. А за несколько часов до этого израильский снаряд атаковал больницу в тот момент, когда с территории госпиталя выезжала колонна карет скорой помощи - погибли 15 человек и 60 ранены.

Израиль утверждает, что целью были боевики, которые якобы скрывались в машинах скорой помощи. Никаких подтверждений этому пока нет. Из всех мировых политиков на удар по больнице Аш-Шифа отреагировал только генсек ООН Антонио Гуттериш.

Он только заявил, что потрясён, и призвал остановить гибель мирных жителей. Впрочем, Израиль игнорирует все призывы - премьер Биньямин Нетаньяху отказался от временного прекращения огня до тех пор, пока ХАМАС не отпустит всех израильских заложников.