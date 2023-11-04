Пять арабских министров встретятся с Блинкеном

Вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади объявил о проведении в Аммане 4 ноября совещания, в котором примут участие главы МИД Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и секретарь исполкома Организации освобождения Палестины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совещание будет носить координационный характер в контексте усилий, направленных на прекращение израильской войны в секторе Газа и за ее пределами, которая вызвала гуманитарную катастрофу", - отметил вице-премьер, слова которого привела телестанция Al Mamlaka.

Затем арабские министры проведут совместную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой "подтвердят арабскую позицию, призывающую к немедленному прекращению огня и срочной доставке гуманитарной помощи в Газу".

"Будут обсуждены последствия конфликта и пути решения проблемы, а также необходимые шаги с тем, чтобы положить конец ухудшению обстановки, которое угрожает безопасности всего региона", - подчеркнул ас-Сафади.

Блинкен прибудет в Иорданию из Израиля, где, по его словам, он предложил израильским властям "конкретные шаги", направленные на минимизацию жертв среди мирных палестинцев в секторе Газа. Как подчеркнул госсекретарь, администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо "делать больше" для защиты палестинского населения в секторе Газа, иначе у Израиля не будет партнера для мира.