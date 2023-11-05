Американским чиновникам ограничили визиты в Израиль

Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе руководителя Пентагона утверждается, что он ограничивает визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления.

В публикации отмечается, что теперь должностным лицам необходимо получать спецразрешения на поездки в Израиль.

Остин также советует членам конгресса не совершать визиты в Израиль, которые могут потребовать поддержки со стороны Пентагона.