https://news.day.az/world/1612075.html Американским чиновникам ограничили визиты в Израиль
Американским чиновникам ограничили визиты в Израиль
Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В документе руководителя Пентагона утверждается, что он ограничивает визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления.
В публикации отмечается, что теперь должностным лицам необходимо получать спецразрешения на поездки в Израиль.
Остин также советует членам конгресса не совершать визиты в Израиль, которые могут потребовать поддержки со стороны Пентагона.
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